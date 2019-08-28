12 Dev Adam'da Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkarıldı

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Falcao ile ilgili sıcak gelişme
F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
AEK'da sıcak saatler
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Orman'dan başkanlık kararı
UEFA'dan Cantona'ya ödül
G.Saray’da mahkeme kararı verildi
'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'
Mert Çetin iddialı konuştu
Bursaspor'un gençleri ışıldadı
Bas Dost imzayı attı
Muhammed Şengezer, Levante’ye yakın
Cengiz Ünder'den süper gol! Nefes kesen maç
Timo Werner’i bırakmadılar
Oyununun geliri Bursaspor'a
Okuyucu Yorumları 0 yorum