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12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan

22.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan

Milli Erkek Basketbol Takımı Milli takım, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi NTV canlı yayınlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda yarın saat 17.00'de İsveç ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor.

Bu arada A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.

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