YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 1308 Osmaneli Belediye Spor 7- Söğüt Spor 0

1308 Osmaneli Belediye Spor 7- Söğüt Spor 0

BİLECİK HABERLERİ  | 02.03.2020 11:37 | Son Güncelleme

1308 Osmaneli Belediye Spor ve Söğüt Spor maçında centilmence gecen maçta milli duygular öne çıktı.Türk bayraklarıyla sahaya çıkan alt yapı takımları ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek pankartıyla sahaya çıkan takımları seyircilerden büyük alkış aldı.

1308 Osmaneli Belediye Spor ve Söğüt Spor maçında centilmence gecen maçta milli duygular öne çıktı.
Türk bayraklarıyla sahaya çıkan alt yapı takımları ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek pankartıyla sahaya çıkan takımları seyircilerden büyük alkış aldı. Takım sahaya "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Güçlerimizin Emrindeyiz" pankartı ile çıkarken, konuk Söğüt Sporda " Başımız Sağolsun" pankartıyla sahaya cıktı.
1308 Osmaneli Belediye Spor takımı çok iyi bir futbol ortaya koyarken, ortalama 19 yaş ile Bilecik ilinin en genç takımı olarak altyapının önemini bir kez daha herkese gösterdi. Çok yetenekli altyapıdan gelen sporcuları ile takımı örnek bir kulüp olarak ta dikkat çekiyor. Kalıcı başarılar kadar çocukların ve gençlerin yeteneklerini de geliştirme gayreti içindeyiz. Bugünkü maçta Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yine takımı yalnız bırakmayarak her iki takıma da başarılar dilediler. Belediye Başkanı Münür Şahin; "Bugünkü maçta 7-0’lık net bir galibiyet alan takım sporcularını, ailelerini, hocaları yöneticileri ve büyük taraftarlsarı kutluyoruz . Bugün centilmence mücadele eden Söğüt Spora teşekkür ediyoruz,önümüzdeki maçlar için başarılar diliyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

İzmirliler kara doydu

İzmirliler kara doydu

Bilecik Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
13:17
İkindi
16:26
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket

AK Parti eski ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanından teşekkür belgesi ve plaket

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.