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1308 Osmaneli Belediyespor alt yapı takımları hazırlıklarına devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 17.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bilecik 1 Amatör Lig’de mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor’un alt yapı takımları hazırlıklarına devam ediyor.Geçtiğimiz hafta Pamukova Belediyespor ile hazırlık maçı yapan 1308 Osmaneli Belediyespor’un U-16 takımı, bugünde Sakarya Gücü U16 takımı ile karşılaştı.

1308 Osmaneli Belediyespor alt yapı takımları hazırlıklarına devam ediyor

Bilecik 1 Amatör Lig’de mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor’un alt yapı takımları hazırlıklarına devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Pamukova Belediyespor ile hazırlık maçı yapan 1308 Osmaneli Belediyespor’un U-16 takımı, bugünde Sakarya Gücü U16 takımı ile karşılaştı. Dostça geçen mücadelenin azanına çıkmazken, çocuklar ve gençleri spor yaptırmak için örnek bir alt yapı kulübü olan 1308 Osmaneli Belediye Spor karate, tekvando, güreş, tenis, basketbol ,futbol branşlarında korona virüs ile mücadele kurallarına uyarak faaliyetlerini başladı bildirildi.

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