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14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor: 80 - Nesibe Aydın: 76

Salon: Kadir Has

Hakemler: Serdar Ünal, Sami Özel, Serdar Saraç

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 3, Kübra Erat 19, Elif Emirtekin, Egle Siksniute 18, Emel Sığırcı, Mlica Jovanovic 17, Clarissa Cristian Dos Santos 23, Defne Melissa Paylar

Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina 16, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 10, Hülya Çoklar Asarcıklı 4, Zsofia Simon 4, Melike Tuğba Oral 6, Ruthy Hebard 18, Harika Gözde Eldaş 14

1. Periyot: 19-21

Devre: 32-35

3. Periyot: 58-58

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'ı 80-76 yendi.

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