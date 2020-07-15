15 Temmuz anısına tırmandılar

TDF Sivas İl Temsilciliği, 15 Temmuz anısına Yıldızdağı’na kamplı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Geceyi kurdukları çadırlarda dağın eteklerinde geçiren sporcular, sabahın ilk ışıklarında zirveye tırmanışa geçti. Üç saatlik tırmanış sonrası zirveye ulaşan dağcılar tüm şehitler ve 15 Temmuz şehitleri için Kur’an okuyup dua etti. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, “15 Temmuz hain kalkışması milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın insan üstü gayreti ile def edilmiştir. O gün vermiş olduğumuz şehitlerimize rabbimizden rahmet diliyor ve onları saygı ile yad ediyoruz” şeklinde konuştu.

