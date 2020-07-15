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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SAMSUN HABERLERİ  | 15.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Amasya'da şehitler anıldı

Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

Samsun'da Kıranköy ve Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri daha sonra şehitliklere karanfil bıraktı.

İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.

- Amasya

Amasya'da Tekirdede Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve diğer yetkililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ayrıca, Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de programlar düzenlendi.

- Çorum Çorum'da da Valilik tarafından düzenlenen program çerçevesinde Çorum Şehitliği'ne gidildi. Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Bazı aileler, şehitlerin mezarları başında gözyaşı döktü. Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Sinop

Sinop'ta, darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz kabri başında anıldı.

Açıkgöz'ün Ayancık ilçesindeki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ömer Can Açıkgöz'ün bu vatan ve millet uğuruna şehit düştüğünü belirterek, "Bizler de bu ülke var olduğu sürece Ömer Can Açıkgöz kardeşimizi ve diğer şehitlerimizi asla unutmayacağız. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Karaömeroğlu, Açıkgöz'ün ailesiyle bir süre sohbet etti.

- Tokat

Tokat'ta da valiliğin organizasyonuyla Tokat Şehitliği ziyaret edildi. Vali Ozan Balcı ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programa, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çankırı Müftüsü Bürhan Keleş şehitler için dua etti. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da da şehitlikte düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Vali Avni Çakır ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

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