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15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 30 sporcunun katılımlarıyla gerçekleşti.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında 81 ilde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu’nun Erzincan ayağı tamamlandı.Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu 15 kız, 15 erkek sporcu olmak üzere toplam 30 sporcunun katılımıyla Erzincan Belediyesi önünden başladı.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 30 sporcunun katılımlarıyla gerçekleşti.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında 81 ilde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu’nun Erzincan ayağı tamamlandı.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu 15 kız, 15 erkek sporcu olmak üzere toplam 30 sporcunun katılımıyla Erzincan Belediyesi önünden başladı. Üzerlerinde 15 Temmuz logolu tişörtler ile koşan sporcular 1000 metrelik parkuru tamamladılar. Yarışma Cumhuriyet meydanında sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri düzenlenen tören ile takdim edildi. Cumhuriyet meydanında düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür ve sporcular katıldı.

Dereceye giren sporcular
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu bayanlar kategorisinde Berfin Kara birinci olurken, Hatice Yaren Varol ikinci, Yaren Koç ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Abdullah Özdemir birinci, Baran Kara ikinci, Doğukan Ömür Altuntaş ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verilirken, etkinlik topluca hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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İmsak
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Öğle
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İkindi
16:29
Akşam
19:56
Yatsı
21:38

Erzincan Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Denız Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
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