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15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli’nin kabrini ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Vatan için kanlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz” dedi.15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü Şanlıurfa’da şehitlik ziyareti ile başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli’nin kabrini ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Vatan için kanlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz” dedi.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü Şanlıurfa’da şehitlik ziyareti ile başladı. Şanlıurfa şehitliğinde düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa il protokolü katıldı. 15 Temmuz gecesi hain FETÖ örgütü tarafından şehit edilen Mustafa Direklinin kabrinde dua eden Başkan Beyazgül, “Vatan için kanlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanındayız” dedi.
Gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz şehidi olan Mustafa Direkli’nin evine geçen Beyazgül, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

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İmsak
03:28
Sabah
05:10
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:26

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Bahar Eczanesi
Haliliye
Emnıyet Eczanesi
Haliliye
Sera Eczanesi
Haliliye
Özbekler Eczanesi
Eyyubiye
Sağlık Eczanesi
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