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15 Temmuz temalı yarışmalar sonuçlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezleri tarafından 14-29 Yaş arası gençlerin çeşitli kategorilerde katılımlarıyla gerçekleştirilen ’’15 Temmuz Şehitleri için Destan’’ temalı Şiir, Karikatür ve Ses yarışmalarının sonuçları açıklandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezleri tarafından 14-29 Yaş arası gençlerin çeşitli kategorilerde katılımlarıyla gerçekleştirilen ’’15 Temmuz Şehitleri için Destan’’ temalı Şiir, Karikatür ve Ses yarışmalarının sonuçları açıklandı. Dereceye giren gençlerimize ödülleri düzenlenen ödül töreni ile verildi.
Korona virüs salgını nedeniyle Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine gençler dijital olarak katıldı. Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda katılımcılar yeteneklerini sergiledi.
15 Temmuz Şehitleri için Destanının Oku Şiir Yarışması 14-17 Yaş kategorisinde; 1. Berat Kabak (Balıkesir), 2. Seher Aslanyılmaz (İvrindi), 3. Ayşe Karaman (Sındırgı), 18-29 Yaş Kategorisinde 1. Ramazan Şimşek (Manyas), 2. Nihal Dedemen (Edremit), 3. Abdül Samet Düven (Manyas); 15 Temmuz Şehitleri İçin Destanını Çiz Karikatür Yarışmasında 1. Esma Akkoca (Savaştepe), 2. Ebrar Işılak (Balıkesir), 3. Meryem Narman (Susurluk); 15 Temmuz Şehitleri için Destanını Söyle Ses Yarışmasında 1. Ömer Ayvaz (Balıkesir), 2. Sait Sönmez (Balıkesir), 3. Kezban Demiröz (Sındırgı) oldu.
Gençlerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, bu yarışmaların 15 Temmuz ruhunun diri tutulması, gelecek nesillerin kalplerine dokunarak aktarılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçen tüm gençlere teşekkürlerini sundu.

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