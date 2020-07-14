YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. “15 Temmuz Türk Milleti’nin ihanet şebekesine karşı sergilediği dik duruşun yıl dönümüdür”

“15 Temmuz Türk Milleti’nin ihanet şebekesine karşı sergilediği dik duruşun yıl dönümüdür”

AYDIN HABERLERİ  | 14.07.2020 20:49 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “15 Temmuz 2016 gecesi alçak FETÖ örgütü mensubu bir gurup darbeci askerin gerçekleştirdiği hain kalkışma aslında sıradan bir darbe girişimi değildi.

“15 Temmuz Türk Milleti’nin ihanet şebekesine karşı sergilediği dik duruşun yıl dönümüdür”

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “15 Temmuz 2016 gecesi alçak FETÖ örgütü mensubu bir gurup darbeci askerin gerçekleştirdiği hain kalkışma aslında sıradan bir darbe girişimi değildi. FETÖ’cü teröristler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan tam anlamıyla ülkemize yönelik bir işgal girişimiydi” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin hazırlıklarının vatan haini Fettullah Gülen liderliğinde 40 yıldır süren bir çalışma olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Darbe yaparak, seçilmiş bir Cumhurbaşkanını ve seçilmiş bir parlamentoyu etkisiz bırakarak ülkeyi ele geçireceğini düşünen bu alçakların, oysa unuttukları bir şey vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, bir Türk Dünya’ya bedeldir. İman dolu yüreğe sahip olan aziz Türk milletinin, şehit kanlarıyla kazanılan bu toprakların bölünmemesi için, dalgalanan şanlı bayrağımızın inmemesi için, ezanımızın susmaması için gerektiğinde tereddüt etmeden canlarını feda edebileceklerini unutmuşlardı. Vatan demek biz Türkler için çok şey demektir. Demokrasi tarihimizin kara lekesi olan o gece birileri ayağında terlik, elinde kahvesi ile tv başında gelişmeleri izlerken, birileri para için Atm’lere, yakıt için benzin istasyonlarına, gıda için marketlere koşarken, Allah’a şükürler olsun ki, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 251 şehidimiz ve 2196 gazimiz başta olmak üzere o karanlık gecede meydanları, caddeleri, sokakları doldurarak tankları durduran, uçak ve helikopterleri taş atarak durdurmaya çalışan, gerçek vatan evlatlarının sayesinde o hainlere ülke teslim edilmedi” diyerek şehitlere rahmet dileyerek gazilere minnettar olduklarını söyledi.
“O girişim bir nebze başarılı olsaydı şundan emin olun ki bizim de durumumuz Suriye ve Irak gibi olurdu” diyen Yavuz 15 Temmuz’un adeta yeniden diriliş olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Aydın Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:51
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:38
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aysen Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.