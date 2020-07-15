15 Temmuz’da şehit aileleri unutulmadı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir dizi organizasyon gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, meclis üyeleri ve kurum amirleri şehitliği ziyaret ederek dua ettiler. Şehitlik anıtına çelenk sunumu sonrasında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Aksu, Belediye Başkanı Yaptırmış, daha sonrasında ilçede bulunan Şehit Semih Güven’in evini ziyaret ederek şehidin anne ve babasına hediyeler taktim ettiler.

Kaymakam Mehmet Aksu yaptığı açıklamasında, "Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir. Ülkemizin milli birlik ve beraberliği ve toprak bütünlüğümüz için canlarını feda tüm şehitlerimizi rahmet ile anarken gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ise, “15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir. Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz” açıklamalarında bulundu.



