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15 Temmuz’un 4. senesinde şehitler dua ve ziyaretlerle anıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Develi’de hain FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı darbe teşebbüsünün, kahraman milletimizin göğsünü tanklara siper ederek bastırmasının 4.

Develi’de hain FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı darbe teşebbüsünün, kahraman milletimizin göğsünü tanklara siper ederek bastırmasının 4. sene-i devriyesinde şehitler, düzenlenen programlarla anıldı.
Çarşı Cami’nde 15 Temmuz ve tüm şehitler için öğle namazı öncesi okunan mevlidi şerifi dinleyen Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Karabulut ve İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, öğle namazının ardından ilçe merkezinde bulunan şehitlerin mezarlarına ziyarette bulunarak dualar etti. İlçe protokolü, şehitlerin kabristanlarını ziyaret ettikten sonra Sarıca Mahallesi Muhtarı Bekir Ulusoy’un mahalle sakinleriyle beraber organize ettiği mevlit programını ziyaret etti. Şehitler için mevlidi şerif okunup duaların edildiği programda, mahalle sakinleriyle 15 Temmuz üzerine muhabbet eden ilçe protokolü, bu anlamlı programı düzenleyen mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti.

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İmsak
03:33
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:10
Yatsı
21:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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