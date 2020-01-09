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  4. 150 minik öğrenciye tam zamanlı Kur’an ve Değerler Eğitimi

150 minik öğrenciye tam zamanlı Kur’an ve Değerler Eğitimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege 4-6 Yaş Grubu Kur’an ve Değerler Eğitimi kursunda 150 minik öğrenciye tam zamanlı olarak eğitim veriliyor.Kurs Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mehmet Ünal, konuyla ilgili açıklamasında, okul öncesi eğitimlerin, dramalar, sanat etkinlikler, sosyal ve kültürel geziler ile desteklendiğini belirtti.

150 minik öğrenciye tam zamanlı Kur’an ve Değerler Eğitimi

Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege 4-6 Yaş Grubu Kur’an ve Değerler Eğitimi kursunda 150 minik öğrenciye tam zamanlı olarak eğitim veriliyor.
Kurs Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mehmet Ünal, konuyla ilgili açıklamasında, okul öncesi eğitimlerin, dramalar, sanat etkinlikler, sosyal ve kültürel geziler ile desteklendiğini belirtti. Ünal, “Sabahçı ve öğlenci olarak eğitim veren kursumuzda 8 öğretmen ve yardımcı personelimiz görev yapmaktadır. Öğrencilerimize küçük yaşlarda değerlerimizi kazandırmanın gayreti içerisinde olan, sosyal hayatta örnek bir birey olmasını benimseyen ve son yıllarda 4-6 yaş eğitimlerini artıran ve geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür ediyorum. ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünü hatırlatarak tüm Eskişehir halkına böylesine güzel kurumları desteklemelerini ve göz aydınlığı olan evlatlarını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emin ve güvenilir kurslarına göndermelerini istirham ediyorum. Destek olanlara, emek verenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

150 minik öğrenciye tam zamanlı Kur’an ve Değerler Eğitimi

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