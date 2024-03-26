159 memur yemin ederek göreve başladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yemin töreninde güven ve liyakat duygusuna vurgu yaparak Büyükşehir ailesine katılan memur adaylarına yeni görevlerinde başarılar diledi.

İtfaiye Eri Semra Kanat; “Biz kadınlar itfaiyecilikte de kendimize güveniyoruz çünkü bizler Dünya’da her şey kadının eseridir diyen Atatürk’ün evlatlarıyız”

Yeni memurlar için düzenlenen yemin töreninde konuşan İtfaiye memuru Semra Kanat; “Dünya’nın ve ülkemizin en güzel illerinden biri olan Muğla’da vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için itfaiye eri olarak çalışacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İtfaiyecilik bir erkek mesleği gibi gözükse de biz kadınlar bu meslekte de iddialıyız ve her konuda olduğu gibi itfaiyecilikte de kendimize güveniyoruz. Çünkü bizler Dünya’da her şey kadının eseridir diyen Atatürk’ün evlatlarıyız. Bizlere bu göreve layık gören başta Büyükşehir Belediye başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum.”

Yemin eden Zabıta memuru Mustafa Yolpak’da şunları söyledi; “Zabıta Memuru olarak Muğlamıza hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zabıta vatandaşlarla birebir ilgilenen, onları dinleyen, kanunların kendisine verdiği yetki ile kuralları uygulayan, şehrine hizmet eden görevlidir. Bende Zabıta Memuru olarak bundan sonra elimden geleni yapacağım ve vatandaşlarımızın mutluluğu ve güvenliği için 7/24 çalışacağım. Bizlere bu göreve layık Gören başta Başkanımız Osman Gürün’e ve tüm amirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün memur yemin töreninde liyakat ve adalet vurgusu yaparak Büyükşehir kurumsal yapısına katılan memurlara ve ailelerini tebrik etti. Başkan Gürün; “Bugün özellikle ailelerimiz için mutlu bir gün. Evlatlarınız bundan sonra Büyükşehir çatısı altında memur olarak görev yapacak. 2014 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapı olarak kısa zamanda vatandaşlarımızın güvenini ve saygısını kazandı. Bu saygınlığı getiren hizmetlerimizle birlikte aile yapısı içerisinde çalışanlarımızdır. Bundan sonra da sizin evlatlarınız Büyükşehir ailemiz içerisinde Muğlamız için çalışacak ve gururla görevlerini yerine getirecek.

Bugün itfaiye, zabıta ve diğer birimlerdeki memurlarımız yemin ediyor. Muğla gibi geniş bir coğrafyada 40 ayrı bölgede itfaiye erlerimiz görev yapıyorlar. 2014 yılından itibaren personel ve araç-gereç olarak itfaiyemizi güçlendirdik. Yangınlara müdahale süresi olarak da en iyi itfaiye teşkilatları arasındayız. Çok disiplin ve eğitim gerektiren bir meslek. Tıpkı acilde müdahale bekleyen doktor gibi her an teyakkuzda olmalıyız. Zabıta da halkımızın huzuru ve güvenliği ilgili görev icra eden, gerektiğinde vatandaşları ikaz eden, kanunların kendisine verdiği yetkiyi kullanan ama hep adil ve eşit davranması gereken bir birimimiz.

Görevimin sonuna geldiğim bugünlerde sizlerle olmaktan çok mutluyum, keyifliyim. Memur olarak atanan, yemin eden yeni personelimizin çalıştıkları kurumun itibarını daima en yükseğe çıkaracağına eminim ve sizlere güveniyorum. Umutlu, güzel günler sizlerin olsun” dedi.

