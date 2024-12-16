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16 Aralık Pazartesi Yayınlanan Diziler: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 09:24
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16 Aralık Pazartesi akşamı, televizyon izleyicilerine keyifli bir akşam sunmak için birçok popüler dizi ve program ekranlara geliyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi kanallar, birbirinden heyecanlı yapımlarla izleyicilerini ekran başına topluyor. İşte bu akşam yayınlanan diziler ve programlar:

16 Aralık Pazartesi Yayınlanan Diziler: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için Pazartesi akşamları, ekranların en heyecanlı günlerinden biri olmaya devam ediyor. 16 Aralık Pazartesi akşamı, reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler televizyon kanallarında izleyicisiyle buluşacak. Hangi diziler ve programlar bu akşam yayınlanacak? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV’nin 9 Aralık 2024 Pazartesi günü yayın akışı!

Ekranlarda birbirinden heyecanlı yapımların yer alacağı bu akşamda, izleyiciler favori dizilerini izlerken eğlenceli programlarla da keyifli bir akşam geçirecek. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV gibi popüler kanallarda yayınlanacak olan diziler ve programlar hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okumaya devam edin!

PAZARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de merakla beklenen Uzak Şehir yer alacak.

Ekran görüntüsü 2024-12-16 092927

Now TV ise Kızıl Goncalar yeni bölümle yer alacak.

16 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
09:00
Neler Oluyor Hayatta?
11:15
Yaprak Dökümü
13:00
Gelinim Mutfakta
16:00
Arka Sokaklar
18:30
Kanal D Ana Haber
20:00
Uzak Şehir-Yeni Bölüm
00:15
Annem Ankara-Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00
Bu Sabah
10:00
Sandık Kokusu
12:30
Gelin Evi
15:00
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45
Show Ana Haber
20:00
Deha Tekrar
00:15
Bahar-Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI
07.30
İlk Bakış
08.00
İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45
Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30
Şakir Paşa Ailesi
13.30
En Hamarat Benim
16.30
Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00
Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI
08: 00
Kahvaltı Haberleri
10: 00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00
atv Gün Ortası
14: 00
Sen Anlat Karadeniz
16: 00
Esra Erol’da
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Çıkış Yok / Yabancı Sinema
22: 00
Holding - 2.Bölüm

TRT YAYIN AKIŞI
10.30
Alişan İle Hayata Gülümse
13.15
Seksenler
14.55
Masumlar Apartmanı
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15
Gönül Dağı

STAR YAYIN AKIŞI
07:00
Güne Başlarken
09:45
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00
Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15
En Güzel Bölüm
16:15
Sen Ağlama İstanbul
19:00
Star Haber
20:00
Yerli Dizi Tekrar / Sinema
21:50
Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30
Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00
Dizi
07:15
Ebru ile 8’de Sağlık
08:30
Aramızda Kalmasın
11:00
MasterChef Türkiye
12:45
İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15
İlkay Buharalı'yla Gerçekler

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