YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. 16 yaşında olmasına rağmen 16 ayrı suça karıştığı otaya çıktı

16 yaşında olmasına rağmen 16 ayrı suça karıştığı otaya çıktı

21.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
16 yaşında olmasına rağmen 16 ayrı suça karıştığı otaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan 16 yaşındaki gencin 16 farklı faili meçhul hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan 16 yaşındaki gencin 16 farklı faili meçhul hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ile mücadelesini sürdürüyor. İlçede geçtiğimiz 8 Ocak tarihinde bir işyerinden bakır çaydanlık ve 25 TL bozuk para çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri olayı 16 yaşındaki F.P., isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından şahsı gözaltına alan ekipler şüphelinin aynı zamanda ilçede farklı zamanlarda gerçekleştirilen 16 faili meçhul hırsızlık olayının da zanlısı olduğu belirledi. F.P., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:14
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Sule Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Soğuk hava Afyonkarahisar’da hayatı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava Afyonkarahisar’da hayatı olumsuz etkiliyor

Afyonkarahisar’da ihtiyaç sahibi öğrencilerin bursları yatırıldı

Afyonkarahisar’da ihtiyaç sahibi öğrencilerin bursları yatırıldı

Yetim ve öksüz çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı

Yetim ve öksüz çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı

Afyonkarahisar'da "Şifa Şelalesi"nin donmasıyla kartpostallık görüntü ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da "Şifa Şelalesi"nin donmasıyla kartpostallık görüntü ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da "Şifa Şelalesi"nin donmasıyla kartpostallık görüntü ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da "Şifa Şelalesi"nin donmasıyla kartpostallık görüntü ortaya çıktı

Şuhut’ta 90 yaş üstü vatandaşlara korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

Şuhut’ta 90 yaş üstü vatandaşlara korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.