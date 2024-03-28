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16 yaşındaki motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki yayaya çarptı; yaya hayatını kaybetti sürücü ağır yaralı

İHA İHA
28.03.2024 07:56
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Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı.

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki yayaya çarptı; yaya hayatını kaybetti sürücü ağır yaralı

Feci kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan motosiklet sürücsünün ağır yaralı olduğu bildiridli.

Kaza MBodrum-Milas karayolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde oan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur’a çarptı. Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde feci şekidle hayatını kaybederken, kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fıralayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı. M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur’un cesedi de olayyeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a gönderildi.
Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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