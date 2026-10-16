16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de! 5 yıllık anlaşma

Ferrari, 2027 sezonunda Sürücü Akademisi bünyesinde yer alacak isimleri duyurdu. Açıklanan kadroda Türk motor sporlarının genç yeteneklerinden Alp Aksoy da kendisine yer buldu. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından İtalyan ekibin akademisine seçilen 16 yaşındaki pilot, kariyerinde önemli bir adım attı.

Alp Aksoy ile Ferrari arasında beş yıllık anlaşma imzalandı. Genç sürücü, gelecek sezon Ferrari desteğiyle Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) mücadele edecek.

ALP AKSOY, FERRARİ AKADEMİSİNE KABUL EDİLDİ

Tek koltuklu yarışlardaki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Alp Aksoy, İtalya Formula 4 ve Euro4 şampiyonalarında elde ettiği toplam üç galibiyetle önemli takımların ilgisini çekti. Başarılı sonuçlarının ardından Ferrari'nin geleceğin Formula 1 pilotlarını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu akademiye seçilmesi, genç sporcu için yeni bir dönemin kapısını araladı.

2027 sezonunda Prema Racing adına yarışmayı sürdürecek olan Aksoy, Ferrari Akademi Pilotu unvanıyla piste çıkacak. Sponsorluk anlaşmasının tüm ayrıntıları henüz açıklanmasa da genç pilotun yarış tulumunda ve kaskında Ferrari logoları bulunacak.

Ferrari, yeni akademi üyelerini resmi Instagram hesabı üzerinden duyururken Alp Aksoy'un yanı sıra Kolombiyalı Salim Hanna ve Hollandalı Daniel Miron'u da kadroya dahil etti.

FERRARİ AKADEMİSİNDEN FORMULA 1'E UZANAN YOL

Ferrari Sürücü Akademisi, geçmişte Formula 1'e yükselen önemli isimlere ev sahipliği yaptı. Dino Beganovic ve Haas ile Formula 1'e adım atan Rafael Camara da akademiden yetişen pilotlar arasında yer aldı. Alp Aksoy'un bu yapıya dahil olması, Türk motor sporları açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

ALP AKSOY KİMDİR?

10 Ekim 2010 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alp Hasan Aksoy, motor sporları kariyerine henüz dört yaşındayken kartingle başladı. İlk yarışına ise beş yaşında Dubai'de çıktı. Küçük yaşlardan itibaren uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Aksoy, 2023 yılında Tony Kart'ın fabrika pilotu olarak yarıştı ve Endüstri Kupası'nın OK Junior kategorisini ikinci sırada tamamladı.

Kartingdeki başarılarının ardından tek koltuklu yarışlara geçiş yapan genç pilot, 2026 sezonunda Prema Racing ile İtalya Formula 4 Şampiyonası'nda mücadele etti. İtalya F4 ve Euro4 serilerindeki galibiyetleriyle yükselişini sürdüren Aksoy, Ferrari'nin 2027 akademi kadrosuna seçilerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Gelecek sezon Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan 16 yaşındaki pilotun en büyük hedefi ise Formula 1'de mücadele eden ilk Türk sürücü olarak tarihe geçmek.