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17 Eylül Stadı yeni sezona hızla hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

TFF 1.Lige yükselen Bandırmaspor’un maçlarını oynadığı 17 Eylül Stadı’nda çalışmalar hızla tamamlanıyor.TFF 1.

TFF 1.Lige yükselen Bandırmaspor’un maçlarını oynadığı 17 Eylül Stadı’nda çalışmalar hızla tamamlanıyor.
TFF 1. Lige yükselen Bandırmaspor’un maçlarını oynadığı Bandırma 17 Eylül Stadı’nda, bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahin Bandırma 17 Eylül Stadında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu’ndan bilgi aldı.
17 Eylül Stadının tadilat ve yenileme çalışmalarının sezona yetişmesi için hızla süren çalışmaları yerinde inceleyen Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahin; “Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yenilenen stad, sporcularımızın daha verimli çalışmaları için hızlı şekilde tamamlanacak. Artan spor yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilmesini ve Bandırma’nın sportif altyapıya sahip olmasını çok önemsiyorum. Bu tesislerde yetişecek evlatlarımızın, ülkemiz ve şehrimizin adını ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde duyuracaklarına inanıyorum.” dedi.
Stadyumun yeni sezona hızlı ve titiz bir şekilde hazırlandığını ifade eden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu “Şehrimizin değerlerinden Bandırmasporun müsabakalarını oynadığı 17 Eylül stadını en uygun şartlarda iyileştirmek için gerekli çabayı gösteriyoruz. Hedefimiz, stadyumu çok daha iyi hale getirerek, görüntüsünü değiştirmek, müsabakalar olmadığı süre içerisinde de stadyumu sürekli kullanılabilir halde tutmak ve insanlarımızın istifadesine sunmak. Hem vatandaşlarımız sporlarını yapsınlar hem de sevgili sporcularımız antrenmanlarını daha iyi ortamda yaparak yeteneklerini daha iyi geliştirsinler istiyoruz. Yakın zamanda Atletizm başta olmak üzere birçok branşta sporcu sayılarımızın ve başarılı sporcularımızın sayısının artacağına yürekten inanıyorum. Bunların yanında tabiki keyifle izleyeceğimiz Bandırmaspor maçlarında iyi bir ev sahipliği yapmak istiyoruz. TFF birinci ligde yeni sahada kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumundaki eksikliklerin bir kısmı giderilirken bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Stadta bulunan ve deforme olan koltukların büyük bır kısmı değiştirildi. Tribünlerin çatı kısmında değişim yapılırken drenaj sistemiyle ilgili olarak da bakımlar sürüyor. İç mekan alanları, yürüyüş parkuru, altyapı çalışmaları, zemin ve sulama sistemleri elden geçirilerek bakımları tamamlanıyor.

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