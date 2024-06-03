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  4. 17 gün dayanabildi! Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti! "Ne sevmişler birbirlerini"

17 gün dayanabildi! Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti! "Ne sevmişler birbirlerini"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 08:33
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Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etmişti. Eşinin ölümü ile sarsılan Asuman Yolaç eşinin vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti.

17 gün dayanabildi! Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti! "Ne sevmişler birbirlerini"

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etmişti. Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan Erkan Yolaç'ın acısına eşi 17 gün dayanabildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk'ten de acı haber geldi.

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Yolaç Ailesi acı haberi yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu:

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"1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılinacak öğle namazım müteakip defnedilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Acı haberin ardından sosyal medyada "Ne sevmişler birbirlerini" yorumları yapıldı.

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