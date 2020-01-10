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  4. 17 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı

17 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe mahallesi Ilımlı caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.A.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe mahallesi Ilımlı caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.A. (17) ile E.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanındaki bıçak ile C.A.’ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan C.A., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri E.S.’yi gözaltına aldı.
E.S., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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