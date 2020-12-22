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18 yaş altı Bölgesel Kros Ligi final yarışmaları, Adana'da yapıldı

ADANA HABERLERİ  | 22.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

18 yaş altı Bölgesel Kros Ligi final yarışmaları, Adana'da yapıldı

18 yaş altı Bölgesel Kros Ligi final yarışmaları, Adana'da gerçekleştirildi.

Yüreğir Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Yolu'ndaki yarışmalara, erkeklerde 78, kadınlarda 66 olmak üzere toplam 144 sporcu katıldı.

Adana Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, yaptığı açıklamada, yarışmaların heyecan ve coşku içinde tamamlandığını belirterek, katılan tüm sporcuları kutladı.

​​​​​​​Yarışlar sonunda erkeklerde Ağrı Gençlik Spor Kulübü birinci, Ankara Etimesgut ikinci, Kütahya Belediyespor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlarda ise Erzurum Karayazı Belediyesi birinciliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinciliği, Kayseri Talas Süleymanlıspor üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda 3 kilometrelik erkekler yarışında Enbiya Yazıcı birinci, Taner Tunçtan ikinci ve İsmail Taşyürek üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar ise iki kilometrelik yarışta Elanur Çoban birinci, Dilek Koçak ikinci, Büşra Güldes üçüncü oldu.

Yarışmaları Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, federasyon yönetim kurulu üyeleri ile ilgililer takip etti.

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