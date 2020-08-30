19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. Belarus’u 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başaran Ay-Yıldızlılar, finalde Sırbistan’ı 3-2’yle geçerek altın madalyanın sahibi oldu.
İlk seti 25-17 kazanan milliler, ardından 16-25 ve 23-25 kaybedilen setlerde maçta 2-1 geriye düştü. 4. seti 25-16 kazanmayı başaran Ay-Yıldızlılar, final setinde de rakibini 15-10 yenerek durumu 3-2’ye getirdi ve Avrupa Şampiyonu oldu.
Bosna’nın Zenica kentinde oynanan mücadelenin ardından milliler büyük sevinç yaşadı. Millilerde İpar Özay Kurt 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Sude Hacıustafaoğlu 20 sayıyla İpar’ı takip etti. Millilerde Hanife Nur Özaydınlı 9, İlayda Uçak 6, Sude Naz Uzun 3, Elif Su Eriçek 3, Lila Şengün 2, Melisa Ege Bükmen 2 ve Beren Yeşilırmak da 1 sayıyla şampiyonluk maçında skora katkı yapan isimler oldu.
Yarı finalin kaybedenlerini bir araya getiren üçüncülük maçında ise Belarus, Fransa’yı 25-18, 25-21, 23-25 ve 27-25’le 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa’da Guewe Diouf 30 sayıyla maça damga vurdu ancak yenilgiyi önleyemedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan Genç Kız Voleybol Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde Sırbistan’ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde kazanılan şampiyonluk bizleri çok gururlandırdı. Milletimize büyük sevinç yaşatan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
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