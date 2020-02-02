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1965 Nurlupınarspor Süper Amatör Küme’ye yükseldi

MANİSA HABERLERİ  | 02.02.2020 18:24 | Son Güncelleme

Manisa’da Süper Amatör Kümeye yükselme maçında 1965 Nurlupınarspor ile Lalelispor karşı karşıya geldi.

Manisa’da Süper Amatör Kümeye yükselme maçında 1965 Nurlupınarspor ile Lalelispor karşı karşıya geldi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan 1965 Nurlupınarspor Süper Amatör Küme’ye yükseldi.
Manisa Sekiz Eylül Stadyumunda oynanan Süper Amatör Küme’ye yükselme maçında Lalelispor ile 1965 Nurlupınarspor karşı karşıya geldi. Maçı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. 1965 Nurlupınarspor penaltılarda Lalelispor’u 4-2 yenerek Manisa Süper Amatör’e yükseldi. Nurlupınarspor kalecisi Harun kurtardığı iki penaltıyla takımına şampiyonluğu getirirken, maçın sonunda futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Lalelisporlu futbolcular ise sahanın ortasında büyük bir üzüntü yaşadı. Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı, kupayı 1965 Nurlupınarspor kaptanı Burak Yıldız’a verdi.
1965 Nurlupınarspor Başkanı Gökhan Düzkaya, "Takımımıza olan inancımız tamdı. Bu şampiyonluğu bizleri her maçta yalnız bırakmayan taraftarımıza hediye ediyoruz. Artık Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele edeceğiz. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi yeni hedeflerimiz için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

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