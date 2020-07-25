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199 aydır devam eden mevlit

SAMSUN HABERLERİ  | 25.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif’in bu ay 199.’su gerçekleştirildi.

199 aydır devam eden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif’in bu ay 199.’su gerçekleştirildi. Mevlit, pandemi dolayısıyla sosyal medyada oluşturulan gruplar ile yapıldı.
Korona virüs döneminde de aksatmadan mevlitlere devam ettiklerini belirten EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim, "Pandemi dolayısıyla bu anma programlarını sosyal medya üzerinden gruplarımız aracılığıyla yapıyoruz, en kısa zamanda bu anma programlarını EMŞAV binamızda yapacağız inşallah. Hiç aksatmadan bugüne kadar yapılan programımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı okuyan Murat Başer ve şehit ağabeyi Hasan Keleş hocamıza, şehit yakınları, gazilerimiz ve dualarımıza iştirak eden herkes adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Şehit yakınlarımızın acılarını paylaşıyoruz, gazilerimize de sağlıklı bir hayat diliyoruz" dedi.

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