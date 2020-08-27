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1.sınıf öğrencilerinin şubesi kura çekimiyle belirlendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kdz.Ereğli’de Kavaklık İlkokulu’nun 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.

1.sınıf öğrencilerinin şubesi kura çekimiyle belirlendi

Kdz.Ereğli’de Kavaklık İlkokulu’nun 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıf öğrencilerinin şubesinin belirlenmesine yönelik kura çekimi gerçekleşti.
Kdz. Ereğli Kavaklık İlkokulu’ndaki kura çekimine Okul İdarecileri ve öğretmenleri katıldı. Pandemi dolayısıyla kura çekimine veli katılımı olmadı. Okul Müdürü Yaşar CİĞER, “Yeni Eğitim Öğretim Yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, Pandemi sürecinden dolayı öğrenciler ile yüzyüze eğitim yapamadıkları için üzgün olduğunu, bir an önce bu sürecin sonlanıp öğrencilerine kavuşacakları zamanı beklediğini “belirtti.

1.sınıf öğrencilerinin şubesi kura çekimiyle belirlendi

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