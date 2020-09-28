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2 ev yanarak kül oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev yanarak kül oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cereller Mahallesinde, İsmail Uluyol ve Ekrem Kaya’ya ait 2 ahşap binalarda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev yanarak kül oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cereller Mahallesinde, İsmail Uluyol ve Ekrem Kaya’ya ait 2 ahşap binalarda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar ve Aslanapa Belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, iki ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Can kaybının olmadığı yangında, İsmail Uluyol’a ait evde tüm eşyaların yandığı, Ekrem Kaya’ya ait evin boş olduğu bildirildi.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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