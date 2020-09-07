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2 gün önce eşini kaybeden kandın intihar etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.09.2020 12:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki gün önce eşini kaybettiği öğrenilen 80 yaşındaki kadın yakınlarına ’Bir süre eve girmeyin’ dedikten sonra kendini asarak hayatına son verdi.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Magosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki Elife Kılıçlı’ın iki gün önce eşini kaybettiği öğrenildi.

Kayseri’de iki gün önce eşini kaybettiği öğrenilen 80 yaşındaki kadın yakınlarına ’Bir süre eve girmeyin’ dedikten sonra kendini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Magosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki Elife Kılıçlı’ın iki gün önce eşini kaybettiği öğrenildi. Oğlunun evinde kaldıktan sonra sabah kendi evine gelen Elife Kılıçlı, ’bir süre eve gelmeyin’ dedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları evi kontrole geldiklerinde Elife Kılıçlı’yı çarşafla kendini kapı demirine asmış şekilde buldu.
Yapılan ihbarla olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edilirken, ekipler Elife Kılıçlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Elife Kılıçlı’nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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