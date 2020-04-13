2 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerine akın etti.

48 saatlik yasağın tamamlanmasıyla birlikte İnegöl halkı adeta kendini sokağa attı. İnsan ve araç yoğunluğun hemen hemen her cadde ve sokakta görmenin mümkün olduğu ilçede özellikle Cumartesi günü açılmayan pazarın ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için Pazartesi pazarına akın etti. Pazardaki yoğunluk dikkatlerden kaçmazken, belediye ekipleri pazarın girişine kurdukları dezenfekte tünelinden vatandaşları geçirip pazara almaya çalıştı. Maskesiz gelenlere ise İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Havanın güneşli olmasını fırsat bilip dışarıya çıkan vatandaşlara polis ve zabıta ekipleri sık sık uyarı yapıp evlerine girmelerini istedi.

