YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti

2 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti

BURSA HABERLERİ  | 13.04.2020 18:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerine akın etti.48 saatlik yasağın tamamlanmasıyla birlikte İnegöl halkı adeta kendini sokağa attı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerine akın etti.
48 saatlik yasağın tamamlanmasıyla birlikte İnegöl halkı adeta kendini sokağa attı. İnsan ve araç yoğunluğun hemen hemen her cadde ve sokakta görmenin mümkün olduğu ilçede özellikle Cumartesi günü açılmayan pazarın ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için Pazartesi pazarına akın etti. Pazardaki yoğunluk dikkatlerden kaçmazken, belediye ekipleri pazarın girişine kurdukları dezenfekte tünelinden vatandaşları geçirip pazara almaya çalıştı. Maskesiz gelenlere ise İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Havanın güneşli olmasını fırsat bilip dışarıya çıkan vatandaşlara polis ve zabıta ekipleri sık sık uyarı yapıp evlerine girmelerini istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Bursa Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:47
Yatsı
21:11

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Betül Şifa Eczanesi
Yildirim
Cihan Eczanesi
Osmangazi
Cumhuriyet Eczanesi
Osmangazi
Dikkaldırım Eczanesi
Osmangazi
Filiz Eczanesi
Yildirim
Kampüs Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Karısını porno yıldızı sanınca

Karısını porno yıldızı sanınca

Fiat 480 traktörleri yeni görünümüyle görücüye çıktı

Fiat 480 traktörleri yeni görünümüyle görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.