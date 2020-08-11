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2 mahallenin daha içme suyu sorunu çözüldü

SAMSUN HABERLERİ  | 11.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılan alt yapı çalışmaları kapsamında Bafra Meşeli Türkmenler ve Havza Boyalı Mahallelerinin içme suyu sorunu çözüldü.İçme suyu alt yapısı olmayan ve yaz aylarında su sorunu yaşayan mahallelerin altyapılarını güçlendirerek temiz ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalarla su problemlerini ortadan kaldırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılan alt yapı çalışmaları kapsamında Bafra Meşeli Türkmenler ve Havza Boyalı Mahallelerinin içme suyu sorunu çözüldü.
İçme suyu alt yapısı olmayan ve yaz aylarında su sorunu yaşayan mahallelerin altyapılarını güçlendirerek temiz ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalarla su problemlerini ortadan kaldırıyor. Özellikle şehir merkezine uzak ve yüksek kesimlerde yaşanan su sorunlarını birer birer çözerek vatandaşlara hizmet götüren SASKİ ekipleri, Bafra ilçesi Meşeli Türkmenler ve Havza Boyalı Mahallelerinde içme suyu sorununa kalıcı çözüm üretti.
Samsun’da içme suyu ve kanalizasyon alt yapısını güçlendirmek ve şehir genelinde su sorununu ortadan kaldırmak için canla başla çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’un tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve içme suyu çalışmalarıyla vatandaşımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyu hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda son olarak Bafra Meşeli Türkmenler ve Havza Boyalı Mahalleleri için bin 300 metre terfi hattı, 35 bin metre isale ve şebeke hattı çalışmalarımızı tamamladık. Proje kapsamında 1 adet sondaj binası, 3 adet depo, enerji nakil hattı ve doluluk oranlarını kontrol etmek için depolar arası haberleşmede kullanılan RF cihazının kurulumu gerçekleştirildi. Böylelikle abonelikleri gerçekleştirilen vatandaşlarımız kaliteli içme suyuna ulaşmış oldu. Yaptığımız çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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