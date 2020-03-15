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2 milli sporcu Avrupa kotası için üst tura çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.03.2020 03:56 | Son Güncelleme

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları birinci gününde, 2 milli sporcu üst tura çıktı.

2 milli sporcu Avrupa kotası için üst tura çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları birinci gününde ringe 3 sporcu çıktı.

Kadınlar 60 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız, Ukraynalı rakibi Maryna Malovana’yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Erkekler 52 kiloda ringe çıkan Batuhan Çiftçi, Belçikalı rakibi Zakaria Bouhdi’yi mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 57 kiloda ringe çıkan Hakan Doğan, A.Vasile Usturoi’ye mağlup olarak elendi. Müsabakalar yarın devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

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