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"20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı

09.07.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

NG Afyon Termal oteldeki festivalin açılış konserinde, Natalie Toperczerova (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) ikilisi sahne aldı.

Başkadem festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yüz yüze konser yapmanın çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Festivalin Afyonkarahisar turizmi için önemli bir başlangıç oluşturduğunu dile getiren Başkadem şöyle konuştu:

"Seyirci çoğunluğundan daha çok yüz yüze yapabilmek önemliydi. Bir araya gelmemiz çok önemliydi. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza, Ticaret ve Sanayi Odamız ile ev sahipliğimizi yapan Nafi Güral'a teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de genel sanat yönetmenliklerini Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Caz Festivali" ile "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin kentin kültürel alanda ön plana çıkmasında katkı sağladığını ifade etti.

Festival 14 Temmuz'da sona erecek.

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