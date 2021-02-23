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20 bin küçükbaş hayvan aşılanacak

23.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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20 bin küçükbaş hayvan aşılanacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde görülen küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına karşı aşı çalışması başlatıldığı bildirildi.Çalışmalar kapsamında 2 ilçe merkezi ve 19 köyde 20 bin küçükbaş hayvanın aşılanacağını belirten Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay, ’’Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlanılmasının ardından, bulaş riskine karşı Emet merkezindeki Akpınar, Esentepe, Cumhuriyet, Kapaklıca, Çalcağıl, Hamam, Kaynarca ve Dere mahalleleri ile Doğanlar, Yenice, Samrık, Musalar, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar, Katrandağı ve Göncek köyleri, ayrıca Hisarcık ilçe merkezinin tamamı ile Beyköy, Aşağıyoncaağaç, Yukarıyoncaağaç, Kutluhanlar, Yenipınar, Karaağıl, Güldüren ve Hasanlar köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde görülen küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına karşı aşı çalışması başlatıldığı bildirildi.
Çalışmalar kapsamında 2 ilçe merkezi ve 19 köyde 20 bin küçükbaş hayvanın aşılanacağını belirten Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay, ’’Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlanılmasının ardından, bulaş riskine karşı Emet merkezindeki Akpınar, Esentepe, Cumhuriyet, Kapaklıca, Çalcağıl, Hamam, Kaynarca ve Dere mahalleleri ile Doğanlar, Yenice, Samrık, Musalar, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar, Katrandağı ve Göncek köyleri, ayrıca Hisarcık ilçe merkezinin tamamı ile Beyköy, Aşağıyoncaağaç, Yukarıyoncaağaç, Kutluhanlar, Yenipınar, Karaağıl, Güldüren ve Hasanlar köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi. Karar kapsamında bu bölgede hayvan alım satımı yasaklanırken, kurallara uymayanlara 15 bin 303 lira para cezası verilecek’’ dedi.
Hastalığın sadece küçükbaş hayvanlarda görüldüğünü belirten Müdür Kızılçay, "Konuyla ilgili il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından her türlü tedbir alındı, aşılama çalışmasının ardından hayvanlara gerekli bağışıklık kazandırılacaktır. Hastalık sadece koyun ve keçi türü hayvanlarda etkilidir. Büyükbaş hayvanlar ve insanlarda herhangi bir etkisi bulunmamakta ve bu hastalığın Covid19 ile ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.
Emet Belediyesi tarafından SOGEP destekli ’’Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften’’ projesinde ise keçi dağıtımı karantina bitene kadar durduruldu. 21 gün süreyle koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen 2 ilçe merkezi ile 19 köyde aşılama başladı.

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