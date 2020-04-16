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20 yaş altı ve sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye toplam 35 bin 826 TL ceza

ISPARTA HABERLERİ  | 16.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi içerisinde otomobil yarışı yapmak üzere toplanan gençlere baskın düzenledi.

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi içerisinde otomobil yarışı yapmak üzere toplanan gençlere baskın düzenledi. Baskın sonucunda 7 araç trafikten men edilirken, yarışı izlemek üzere orada bulunan 20 yaş altı ve sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye toplam 35 bin 826 TL idari para cezası uygulandı.
Isparta’da sanayi içerisinde otomobil yarışı yapmak için toplanan gençlere polis baskın yaptı. Edinilen bilgiye göre, 11 Nisan Cumartesi günü akşam saat 20.00 sularında Gül Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bir grup genç otomobil yarışı yapmak üzere toplandı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye gitti. Polis sanayi içerisinde yarış için toplanan 7 araca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten dolayı 924 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca otomobil yarışını izlemek üzere sanayide bulunan 20 yaş altı ve sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre toplam 35 bin 826 TL idari para cezası kesildi.

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