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200 aileye yardım yaptılar

08.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Hacıuslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, pandemi dolayısıyla çalışamayan kişilere yardımda bulundu.Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bir çok işyeri kısıtlama çerçevesinde işlerine ara verdi.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Hacıuslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, pandemi dolayısıyla çalışamayan kişilere yardımda bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bir çok işyeri kısıtlama çerçevesinde işlerine ara verdi. Pandemi dolayısıyla çalışamayan vatandaşlar da yardım kuruşlarından sağlanan desteklere başvuru yapıyor. Kdz. Ereğli’ye bağlı Hacıuslu Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, köylerde ve ilçe merkezinde yardıma muhtaç 200 aileye gıda desteğinde bulundu.
Dernek yöneticileri tarafından yardım kampanyası için şu ifadelere yer verildi; “Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımda bulunmak istedik. Onları bir nebze de olsa mutlu etmemiz bizlere güç kuvvet veriyor. Umarız en yakın zamanda şu süreci geride bırakmış oluruz. Dernek olarak her zaman farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerinin içinde olacağız ve bundan sonra da hayata geçirmeyi planlıyoruz.”
Düzenlenen bu yardım kampanyasında aileler, dernek yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

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