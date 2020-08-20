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200 farklı noktada ‘Giysi Kumbaraları’ kuruldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kullanılmayan giysiler 200 farklı noktada kurulan ‘Giysi Kumbaraları’ ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.Merkezefendi Belediyesi evde kullanılmayan, ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı, çanta gibi tekstil ürünlerini Merkezefendi sınırları içerisinde belirlenen noktalara yerleştirilen ‘Giysi Kumbaraları’nda toplayacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kullanılmayan giysiler 200 farklı noktada kurulan ‘Giysi Kumbaraları’ ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Merkezefendi Belediyesi evde kullanılmayan, ihtiyaç fazlası giysi, ayakkabı, çanta gibi tekstil ürünlerini Merkezefendi sınırları içerisinde belirlenen noktalara yerleştirilen ‘Giysi Kumbaraları’nda toplayacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Tekstil ürünleri, 200 farklı noktaya kurulan kumbaralardan önce türlerine ve kullanım durumlarına göre ayrılacak. Sonrasında ürünler yıkatılacak, kurutulacak ve ütülenerek kullanıma hazır hale getirilecek. Projeden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası yakınındaki mağazaya gelerek ilk önce kayıt oluşturacak sonrasında hazır halde bulunan ürünleri teslim alacak. Kullanılacak durumda olmayan ürünler ise geri dönüşüme dahil edilecek. Böylelikle proje kapsamında Merkezefendi’de hem dayanışma duygusu arttırılacak hem de ‘Sıfır Atık’ düşüncesi ile tekstil ürünlerinin geri dönüşümü yapılarak çevreye fayda sağlanacak.

“Tüm hemşerilerimi bu güzel dayanışmaya davet ediyorum”
Kullanmadığı tekstil ürünlerini kumbaraya bırakarak projeyi başlatan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu proje ile hem paylaşma ve dayanışma duygusunun güçleneceğini hem de çevreye katkı sağlanacağını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi’de dayanışma, yeni bir iyilik hareketiyle büyüyerek devam ediyor. Projemiz kapsamında hemşehrilerimiz, ihtiyaç fazlası durumunda olan giysi, ayakkabı, çanta ve tekstil ürünlerini her mahallemize yerleştirdiğimiz bu giysi kumbaralarına bırakacak. Toplam 200 kumbaramızda toplanan tekstil ürünlerini önce türlerine ve kullanım durumlarına göre ayıracağız. Artık kullanılma imkanı bulunmayan tekstil ürünlerini çöpe göndermek yerine geri dönüşüm zincirine dahil edeceğiz. Kullanılabilir durumda olan ürünleri, kurmuş olduğumuz çamaşırhanemizde yıkayıp ütülendikten sonra ana hizmet binamız yakınındaki mağazamıza getirerek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız. Ben kullanmadığım tekstil ürünlerini kumbaramıza bırakarak projemizi başlatıyorum ve tüm hemşehrilerimizi bu güzel dayanışmaya destek vermeye davet ediyorum” dedi.

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Seda Başdil Eczanesi
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Pamukkale
Derman Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
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