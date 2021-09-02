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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

02.09.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde Hamide Doğangün, serisinde üçüncü olarak doğrudan finale çıktı - Kadınlar 400 metre T54 kategorisinde Zübeyde Süpürgeci, elemeleri geçemedi

İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün finale çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, 400 metre T53 elemelerinin ikinci serisinde koştu.

Hamide, 56.68 saniyeyle serisinde ve genel sıralamada üçüncü olarak doğrudan finale yükseldi.

Kadınlar 400 metre T53 kategorisi final müsabakası, TSİ 13.30'da yapılacak.

Öte yandan kadınlar 400 metre T54 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zübeyde Süpürgeci ise 59.39'luk derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 13'üncü olarak elendi.

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