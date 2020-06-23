2020 yılında hedef 150 kilometrelik asfalt

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Avsallar, İmamlı ve Kestel başta olmak üzere gerek duyulan tüm mahallelerde başlatılan asfalt çalışmaları hızla sürüyor. Alanya genelinde yıl sonuna kadar 150 kilometre asfalt yol yapımı hedefleniyor.

Merkez ve kırsal mahallelerdeki yatırım ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, İmamlı Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarında sona yaklaştı. Yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki İmamlı Mahallesi’ni D-400 Karayoluna bağlayan ve mahalle iç hat ulaşımını sağlayan güzergâhın yolları baştan aşağı yenileniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İmamlı’yı hem ulaşım hem de altyapı bakımından üst noktaya taşıyacağız” dedi.

Alanya Belediyesi olarak kırsal ve merkez mahallelerde hummalı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yücel, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Periyodik olarak çalışmalarımız devam ediyor. İmamlı Mahallemizde ASAT’ın tamamlamış olduğu altyapı çalışmalarının ardından biz de asfalt çalışmalarımızı yapmaya başladık. Çalışmaların sona ermesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız konforlu bir yola kavuşacak. Bütün yolları tekrar elden geçirerek ihtiyaç gördüğümüz yerlerde asfalt çalışmalarımızı başlatacağız” ifadelerinde bulundu.

Asfalt çalışmalarının İmamlı’nın yanı sıra, Mahmutlar, Kestel ve Payallar Mahallelerinde de devam ettiği bilgisini veren Başkan Yücel, yıl sonuna kadar ilçe genelinde 150 kilometre asfalt yapmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Yücel, "Yıl sonuna kadar sıcak ve sathi kaplama olarak 150 kilometre asfalt yol yapmayı hedefliyoruz" dedi.

