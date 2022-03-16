2022 yılı James Dyson Ödülü başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - James Dyson Vakfı tarafından yürütülen, her yıl öğrenci ve yeni mezunlar için düzenlenen tasarım yarışması James Dyson Ödülü başvurulara açıldı.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk defa Türkiye'den de yarışmacı kabul edecek organizasyon, genç mucitlerin katılımını bekliyor.

Mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan ya da mezuniyetinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmemiş herkesin projesi ile katılabildiği yarışmanın 2022 para ödülü miktarları açıklandı.

Son yıllardaki etkileyici başvuruların ardından girişimciliği desteklemek için bu yılın eylül ayında açıklanacak ulusal kazananlar, buluşlarını geliştirmek için önceki yıllarda verilen miktarın 2 katından fazla olarak 5 bin sterlin kazanma hakkı elde edecek. Yarışma, bugüne kadar 285'ten fazla buluşa para ödülü ile destek oldu.

James Dyson Ödülü, 2005 yılından bu yana girişimci ruha sahip lisans öğrencilerine ve yeni mühendislik ve tasarım mezunlarına "Problem çözen bir şey tasarlama" konusunda meydan okuyor.

Geçen yıllarda geri dönüşüm için plastik maddeleri tanımlama, bıçak yaralanmalarında aşırı kan kaybını önleme ve evde tıbbi teşhislerin iyileştirilmesi gibi projelerin çıktığı yarışmada ulusal kazananları yerel jüri, uluslararası kazananları ise Sir James Dyson bizzat kendisi seçiyor.

James Dyson Ödülü kazananlarına önemli bir yatırım desteği ve yüksek profilli bir medya görünürlüğü sağlanarak mucitlerin fikirlerini gerçek hayata uyarlayabilmeleri için ilk önemli kariyer fırsatı yaratılıyor.

- "Ödülün bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olması bizi heyecanlandırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Kurucusu ve Başmühendisi Sir James Dyson, ödülün öneminin bir problemi akıllıca çözmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genç mucitlerin bir şeyleri sorgulaması ve meydan okuması çok önem önemli. Gençlerin dünyayı değiştirmek istediğine gerçekten inanıyor ve teşvik edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelecek onların dünyasıdır. Ödül, genç mucitlere fikirlerinin peşinden koşmak için gerekli güveni ve alanı veriyor. Geçmişteki uluslararası kazananlarımızın yüzde 70'i buluşlarını ticarileştirebildi. Ödülün bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Radikal ve ezber bozan fikirleri görmek için sabırsızlanıyorum. İyi şanslar."

- Son 2 yılda rekor sayıda başvuru yapıldı

Ulusal kazananlar buluşlarının gelişiminde bir sonraki aşamaya geçmek için 5 bin sterlin, uluslararası kazananlar ise 30 bin sterline kadar para ödülü elde edecek.

Ödül, bu yıl icatlarını ticarileştirenler için bir sosyal çevre ağı da başlattı. Geçmişte ödülü kazananların bağlantı kurmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve kazananlar arası mentorluk yapmaları için etkinlikler ve fırsatlar yaratıldı.

Son 2 yılda rekor sayıda başvurunun yapıldığı James Dyson Ödülü kapsamında 2021'de ilk kez her biri 30 bin sterlin değerinde para ödülü alan 3 uluslararası kazanan seçildi.

Yarışmaya katılan her ülke ve bölge bir ulusal kazanana ve iki ulusal ikinciye ödül verecek. Ulusal kazananlar, bir Dyson mühendisiyle iş birliği içinde bağımsız bir jüri tarafından seçiliyor. Ödül, bu yıl Türkiye ve Tayland'da ilk kez düzenleniyor.

Ulusal ödülü kazananlar, James Dyson'ın uluslararası kazananları seçtiği Uluslararası Top 20 Listesi'ne girmeye ve uluslararası arenada değerlendirilmeye hak kazanıyor.

