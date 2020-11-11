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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.11.2020 14:06 | Son Güncelleme

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve ülke temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin adaylık başvurusu değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Çintimar, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de atletizm adına çok önemli günlerden birini yaşadıklarını dile getiren Çintimar, "Bu organizasyon için 1,5 yıldır çalışan ekibimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen sayın Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bize tüm bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah organizasyonu yüzümüzün akıyla İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Oy birliğiyle Türkiye'ye verildi. Bu, bizim için bir güven ve mutluluk. İstanbul'un olimpiyat hevesi için bir adım daha atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Genel Koordinatörü Mustafa Yasin Taş ise 2012'den bu yana böyle büyük bir organizasyon yapılmadığını vurgulayarak, "Adaylıklarımız olmuştu ama alamamıştık. 1,5 yıllık emeğimizin karşılığını almış bulunuyoruz, bunun için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur da hem Türkiye hem de İstanbul adına çok önemli bir başarı elde edildiğini dile getirdi.
Ataköy Atletizm Salonu'nda son olarak 2012 yılında Dünya Salon Atletizm Şampiyonası gerçekleştirilmişti.

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