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2024'ün en bomba ismi: Wanda Nara plajda keyif yapıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.12.2024 08:06
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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma sürecinde yaşananlar gündemden düşmüyor! Wanda Nara ihanet iddialarına rağmen bu konuda konuşmazken tatil pozlarıyla adından söz ettiriyor.

2024'ün en bomba ismi: Wanda Nara plajda keyif yapıyor

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara ile yaşadıklarıyla sıkça gündemde.

Arjantin ve İspanya basınına yansıyan haberlere göre, Icardi, Wanda Nara'nın 2022 yılında Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak önemli yazışmalar ve gizli çekim görüntülerini mahkemeye sundu.

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Boşanma sürecinin hız kazandığı bu dönemde Wanda Nara, hakkındaki iddialara dair herhangi bir açıklama yapmaktansa, tatil yapmayı tercih ediyor.

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2024 yılına damgasını vuran Nara'nın hem yeni aşkı hem de tatil pozları gündeme geliyor. Kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara yine tatilde olay pozlara imza attı.

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Tangasını giyip kıvrımlarını göstermekten çekinmeyen Wanda Nara'ya ise yine tepkiler verdi.

Kimi Wanda'nın bu müstehcen pozlarına tepki gösterirken kimi de aşk hayatına ve Icardi'ye yaptıklarına dair yorumlarda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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