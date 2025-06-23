SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç takvimi

Merakla beklenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası’na katılabilmek için kulüplerin kıtasal kapsamdaki en büyük turnuvalarda başarı kazanması gerekir. Avrupa kıtasında 2021 ile 2024 yılları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlar da turnuvada yer almaktadır. Peki, Futbol tutkunları tarafından ilgiyle beklenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç takvimi
Defne Vera Şahin

Dünya futbolunun dünya çapındaki en önemli turnuvalarından biri olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 futbolseverlerin merak konusu oldu. Turnuva bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez yeni formatıyla düzenlenmekte ve 32 takımın birbiriyle kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapılmaktadır. FIFA'ya bağlı 6 kıtasal konfederasyonda şampiyon olan ve en iyi kulüpler arasından seçilen takımlar dünyanın en iyi kulübü unvanı için yarışmaktadır.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedir?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 konfederasyon içerisindeki şampiyonlar liglerinde başarı gösteren takımlar arasında gerçekleştirilen kıtalararası bir turnuvadır. FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk kez 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da düzenlenmiştir. Turnuva sonunda maçları başarıyla bitiren takım resmi olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu olarak kabul edilir.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Kıtalararası en başarılı takımları bir araya getiren organizasyonda dünyanın en iyi kulübü ünvanı için mücadele verilir. 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ilk kez yeni formatıyla oynanmaktadır.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na dahil olan 32 takım, turnuvanın güncellenen yeni formatıyla beraber belirlendi. Bu takımlar FIFA'nın 6 kıtasal konfederasyonunun şampiyonları ve en iyi kulüpleri arasından seçildi.

Turnuvada dünyanın en başarılı takımlarında oynayan en başarılı futbolcular da yer almaktadır. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç takvimine göre turnuva 13 Temmuz günü New Jersey'de oynanacak finalle beraber sona ermektedir. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını elenmeden kazanan takım 100 milyon dolar ödülün sahibidir.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası oyuncularının yer alacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımları 8 gruba ayrıldı. Bu gruplar şöyle:

  • A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
  • B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
  • C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)
  • D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)
  • E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)
  • F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
  • G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

  • H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)

    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı yıkan haber!
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezasıTBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

Anahtar Kelimeler:
FIFA dünya kupası futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
25 yaşındaki kızını boğarak öldürdü! Cesedi 18 saat odaya kilitledi

25 yaşındaki kızını boğarak öldürdü! Cesedi 18 saat odaya kilitledi

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

Şaka değil, gerçek! Immobile, Beşiktaş'tan öyle bir şey istedi ki...

Cengiz Ünder'e talip oldular! Pazarlıklar başladı...

Cengiz Ünder'e talip oldular! Pazarlıklar başladı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.