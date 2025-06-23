2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç takvimi

Dünya futbolunun dünya çapındaki en önemli turnuvalarından biri olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 futbolseverlerin merak konusu oldu. Turnuva bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez yeni formatıyla düzenlenmekte ve 32 takımın birbiriyle kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapılmaktadır. FIFA'ya bağlı 6 kıtasal konfederasyonda şampiyon olan ve en iyi kulüpler arasından seçilen takımlar dünyanın en iyi kulübü unvanı için yarışmaktadır.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 konfederasyon içerisindeki şampiyonlar liglerinde başarı gösteren takımlar arasında gerçekleştirilen kıtalararası bir turnuvadır. FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk kez 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da düzenlenmiştir. Turnuva sonunda maçları başarıyla bitiren takım resmi olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu olarak kabul edilir.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Kıtalararası en başarılı takımları bir araya getiren organizasyonda dünyanın en iyi kulübü ünvanı için mücadele verilir. 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ilk kez yeni formatıyla oynanmaktadır.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na dahil olan 32 takım, turnuvanın güncellenen yeni formatıyla beraber belirlendi. Bu takımlar FIFA'nın 6 kıtasal konfederasyonunun şampiyonları ve en iyi kulüpleri arasından seçildi.

Turnuvada dünyanın en başarılı takımlarında oynayan en başarılı futbolcular da yer almaktadır. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç takvimine göre turnuva 13 Temmuz günü New Jersey'de oynanacak finalle beraber sona ermektedir. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını elenmeden kazanan takım 100 milyon dolar ödülün sahibidir.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası oyuncularının yer alacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımları 8 gruba ayrıldı. Bu gruplar şöyle: