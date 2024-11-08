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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Türkiye ev sahipliği yapacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.11.2024 13:40
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2026 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını açıkladı. İşte detaylar...

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Türkiye ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın bir grup etabı, 8’li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye’de oynanacak. Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nı düzenlemişti.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "HEYECAN DUYUYORUZ"

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "2019’da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

EDA ERDEM: "SABIRSIZLANIYORUZ"

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na şimdiye kadar katılmayı garantileyen ülkeler şu şekilde:

Türkiye (Ev Sahibi)
Azerbaycan (Ev Sahibi)
İsveç (Ev Sahibi)
Çekya (Ev Sahibi)
Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası derecesi)
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılacak diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin ardından belli olacak.

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