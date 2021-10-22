21 Ekim Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

21 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak sıralandı. Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Fındık İşi, Bir Zamanlar Çukurova, Evlilik Hakkında Her Şey, Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı ve MasterChef Türkiye’nin reyting sonuçları açıklandı.

21 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI

21 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.





