Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 21 Ekim Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

21 Ekim Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

22.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ekim 2021 Perşembe gününe dair reyting sonuçları açıklandı. Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Star Tv'de Fındık İşi, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde üst sıraları zorladı.

21 Ekim Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

21 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak sıralandı. Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Fındık İşi, Bir Zamanlar Çukurova, Evlilik Hakkında Her Şey, Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı ve MasterChef Türkiye’nin reyting sonuçları açıklandı.

21 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI

21 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

21 Ekim Perşembe reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dövme bağımlısının son hali görenleri şaşırttı! Değişimi için servet harcadıDövme bağımlısının son hali görenleri şaşırttı! Değişimi için servet harcadı
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Görenler bakmakta zorlandı: Bana iğrenç diyorlarGörenler bakmakta zorlandı: Bana iğrenç diyorlar
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Dünyanın en ilginç kabilesi! Burada erkekler gelin oluyor

Dünyanın en ilginç kabilesi! Burada erkekler gelin oluyor

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.