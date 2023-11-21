21 KASIM 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş reyting birincisi!

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 21 Kasım Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 21 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 21 Kasım Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 21 KASIM AÇIKLANDI MI?

21 Kasım Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

14 Kasım Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Aile dizisi yer aldı.







