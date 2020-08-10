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21 maçta 51 puan toplayan Silvan 1960Spor destek bekliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır 1 Amatör Liginde oynarken, korona virüs nedeni ile lige verilen araya kadar oynan 21 maçta 51 puan toplayarak Diyarbakır Süper Amatör Ligine yükselen Silvan 1960spor destek bekliyor.Diyarbakır Süper Amatör Ligine yükselen Silvan 1960Spor kulübü maddi imkansızlıklar nedeniyle transfer yapamıyor.

21 maçta 51 puan toplayan Silvan 1960Spor destek bekliyor

Diyarbakır 1 Amatör Liginde oynarken, korona virüs nedeni ile lige verilen araya kadar oynan 21 maçta 51 puan toplayarak Diyarbakır Süper Amatör Ligine yükselen Silvan 1960spor destek bekliyor.
Diyarbakır Süper Amatör Ligine yükselen Silvan 1960Spor kulübü maddi imkansızlıklar nedeniyle transfer yapamıyor. Silvan 1960Spor basın sözcüsü İhsan Yılmaz, 2019-2020 sezonunda takım olarak başarılı bir performans sergileyerek oynadıkları 21 maçta 51 puan toplayıp Diyarbakır Amatör Ligine yükseldiklerini söyledi. Yılmaz, "Silvan 1960Spor hedefine koşarken daha çok desteğe ihtiyacımız var. Spor sevgi, barış ve kardeşliktir. Bu bilinçle Silvan futbolunu eski günlerine kavuşturulması, Silvan’ın bir futbol kenti olması için gerek altyapı çalışmaları olsun, gerekse büyükler kategorisindeki takımın hedefi doğrultusunda Silvan’ın gençlerine imkanlar sunarak takımda kalıcılık ve sürdürülebilirlik bilincinin geliştirilmesi açısında Silvanlıların takımlarına sahip çıkmasını umuyoruz. Silvanlılar geçmiş yıllarda da kentin takımına sahip çıkarak, 3. lige taşımış Türkiye liglerindeki bir çok takımada sporcu kazandırılmıştır. Bugün oluşturduğumuz takım ile oluşturacağımız altyapı temellerini sağlam bir zeminde oluşturursak, Silvan 1960Spor takımı önüne koyduğu hedefe daha rahat bir şekilde ulaşacaktır. Takımın başarısı Silvan’ın başarısıdır. Bu takım sahipsiz kalmamalı, her Silvanlının sahip çıkması gerekiyor" dedi.

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