"22. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde Neşet Ruacan ve Ece Göksu sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde NG Afyon'da düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserler ve söyleşilerin gerçekleştiği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Festival 11 Haziran'da sona erecek.



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