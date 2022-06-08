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"22. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor

08.06.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"22. Afyonkarahisar Caz Festivali" sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - "22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde Neşet Ruacan ve Ece Göksu sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde NG Afyon'da düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserler ve söyleşilerin gerçekleştiği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Festival 11 Haziran'da sona erecek.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:26
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:10
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

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