22 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, İllegal Hayatlar, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 22 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, İllegal Hayatlar, Arka Sokaklar ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 22 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları...

22 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (15 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

15 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti özet, üçüncü sırada Yalı Çapkını yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 YALI CAPKINI STAR TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ARKA SOKAKLAR KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 ATES KUSLARI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

3 YALI CAPKINI STAR TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 YALI CAPKINI STAR TV

3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 ATES KUSLARI ATV





