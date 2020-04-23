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23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

AĞRI HABERLERİ  | 23.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Ağrı Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı nedeniyle 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kent merkezinde ikamet eden 23 Nisan tarihinde doğan 100 çocuğun doğum günlerini evlerinde sürprizlerle kutladı. Ekipler evlerine giderek ziyaret ettikleri çocuklara hediyeler ve doğum günü pastaları götürerek yeni yaşlarını aileleriyle birlikte kutladı.
Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde kutlayacak çocuklar için farklı bir etkinlikler gerçekleştirdi. Abide Meydanına çelenk sunma programının ardından balkonlardan balon uçurulduktan sonra tespit edilen 23 Nisan doğumlu öğrenciler için hazırlanan pastalar ve hediyeler öğrencilerin evlerine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’nin de katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Doğum günü 23 Nisan olan ve doğum günü kutlama etkinlikleri kapsamında doğum günleri kutlanan çocuklardan Havvanur Ergül, Aslı Daşdemir ve Hayrunnisa Bozkuş sevinçlerini dile getirerek Ağrı Valiliğine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini dile getirdiler.
İMKB Gazi İlkokulu öğrencisi olan ve doğum günü kutlama etkinlikleri kapsamında doğum günü kutlanan Hayrunnisa Bozkuş, korona virüs nedeniyle zor günler geçirilmesine rağmen unutulmadıklarını dile getirerek şunları söyledi:
“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel bayramı şu zor zamanlarda bile biz çocukları unutmayarak, bizim için ellerinden gelen her şeyi yapan bu güzel ülkeme, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu ülkenin çocuğu olmaktan ve bu bayramı kutlamaktan gurur duyuyorum.”

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Ağrı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:11
İkindi
15:57
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Hira Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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